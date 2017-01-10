Без этих косметических продуктов вам не обойтись в январе

Каждый месяц мы изучаем новинки индустрии красоты и здоровья и отбираем для вас только лучшие средства. В январе обратите внимание на эти 10 брендов.

Гель для лица Bio Silver 22

Бешеный ритм жизни — семья, работа, путешествия и поездки за город — часто не оставляет время на уход за собой. Этот антибактериальный гель не только дезинфицирует руки и тело благодаря оксидам серебра, но и обеспечивает уход за вашей кожей.

Сыворотка L’oreal Paris

Двойная сыворотка Revitalift Lazer x3 Double Сare — это эффективное средство от L’Oreal Paris, которое устранит первые признаки старения — неровность, покраснения и тусклость кожи. Вам даже не придется тратить время на походы к косметологу.

Лак для ногтей Essie

Лак для ногтей — необходимая вещь в каждой косметичке. В зимней коллекции лаков от Essie вы сможете найти подходящий именно для вас.