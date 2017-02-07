Научно-техническая революция добралась и до бьюти-индустрии. На повестке дня — избавление от нежелательных волос на теле. Казалось бы, способ найден — лазерная эпиляция. Но у вас наверняка есть много вопросов о процедуре. Мы отобрали десять самых популярных и задали их эксперту!

Вероника Улятовская Врач-дерматовенеролог, косметолог, специалист Европейского Центра Лазерной Эпиляции BenefitLab

Позволяет ли лазерная эпиляция избавиться от волос навсегда?

Плохая новость — гарантировать избавление от 100% волос навсегда не может ни одна существующая сейчас косметологическая технология. Хорошая новость — избавление от большей части волос возможно! Современные технологии лазерной эпиляции позволяют навсегда удалить до 90% волос при условии прохождения полного курса процедур, в количестве и с интервалами между ними, рекомендованными врачом-косметологом в каждом конкретном случае. В практическом смысле «до 90% волос» означает, что в обработанных зонах могут вырастать буквально штучные волоски, для удаления которых на всем теле будет достаточно одного визита к специалисту по лазерной эпиляции раз в год и реже.

Полный курс сеансов — это сколько?

Как правило, полный курс для тела составляет шесть-восемь сеансов, для лица — десять-двенадцать. Интервал между сеансами составляет полтора-три месяца в зависимости от зоны. Например, для лица — один-полтора месяца, для зоны бикини — два, для голеней — три. Точное количество сеансов в каждом конкретном случае может определить только косметолог при личной консультации.

А что происходит между сеансами?

Видимая часть волосков сгорает во время процедуры. А сгоревшие «корни» в течение пары недель по мере обновления эпидермиса «выходят» на поверхность и выпадают. Набраться терпения стоит с голенями, особенно после первого сеанса: волос много, кровообращение в этих частях тела не очень интенсивное, поэтому кожа обновляется не так быстро. Выпадение волосков в этой зоне обычно занимает четыре-шесть недель. Ускорить процесс можно, растирая ноги жесткой мочалкой или скрабом, но не чаще пары раз в неделю, усердствовать не стоит. Когда все волоски выпали, в течение месяца и более кожа сохраняет гладкость (на ногах — от двух месяцев). Затем волоски потихоньку начинают отрастать — и вот когда их отрастает столько, что они начинают вас беспокоить, стоит прийти на следующий сеанс. С каждым сеансом, начиная с первого, волосков будет все меньше и меньше.