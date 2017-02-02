На что готовы пойти знаменитости, чтобы всегда оставаться молодыми и красивыми? Предлагаем вам подборку голливудских звезд, которые после 35 лет обращались за помощью к пластическим хирургам.

Анджелина Джоли

Актриса от природы имела хорошие формы, однако в 2013 году из-за страха рака молочной железы Джоли решилась на двойную мастэктомию. Об этом она честно рассказала журналу New York Times: «Я хочу, чтобы другие женщины увидели, что даже если беда затронула одну из нас, то все равно можно оставаться красивой и иметь грудь. Да, это совсем другая грудь, но все же она позволяет лично мне оставаться женщиной, это самое важное». Анджелину уже не увидишь в декольтированных нарядах, но ее новый бюст заметен и так: ей поставили импланты не меньше четвертого размера.

Виктория Бекхэм

Отношения Виктории Бекхэм с имплантатами — одни из самых непостоянных среди звезд: грудь она переделывала много раз. Как ни странно, жена известного футболиста отрицала, что делала пластику груди. Но в 2010 году, перед рождением четвертого ребенка, Вики удалила имплантаты и призналась в этом публично. В интервью журналу Vogue звезда заявила, что «с маммопластикой покончено — больше никаких торпед». Однако в 2014 году поклонники разглядели увеличившиеся формы звезды — на этот раз более естественные.

Николь Кидман

В 47 лет Николь легла под нож пластических хирургов, которые увеличили ей грудь. Первое время актриса была довольна результатом. Но не проходив так и два года, она снова обратилась к врачам, чтобы те вернули ей прежнюю форму. «Она не хочет, чтобы что-то токсичное отравляло ее тело изнутри», — рассказал инсайдер.