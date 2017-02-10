Мы подготовили три мастер-класса вместе с Дениз Бредтманн, мастером парикмахерского искусства в четвертом поколении и международным амбассадором бренда invisibobble.
Повседневная элегантность
Такая прическа будет отлично сочетаться с офисными блузками, платьями и костюмами и разбавлять их строгий вид! Сочетайте с нежным макияжем и легким блеском для губ, если вечером предстоит свидание.
Отделите прядь волос в средней части головы. Соберите прядь в хвост и закрепите резинкой invisibobble NANO. Создайте дополнительный объем, немного вытягивая отдельные пряди из хвоста.
Соедините прядь с распущенными волосами и соберите нижний хвост такой же резинкой. Разделите верхний хвост на две части. Проденьте нижний хвост через получившееся отверстие.
Разделите нижний хвост на две пряди. Потяните пряди хвоста в стороны. Спрячьте верхнюю резинку под волосами. Поправьте прическу руками, если необходимо.