Легкие, но оригинальные в исполнении прически скрасят ваши рабочие будни и существенно сократят время на сборы. Перед вами сразу три образа, каждый из которых будет уместен как в понедельник на совещании, так и на собрании в пятницу перед вечерним свиданием.

Мы подготовили три мастер-класса вместе с Дениз Бредтманн, мастером парикмахерского искусства в четвертом поколении и международным амбассадором бренда invisibobble.

Повседневная элегантность

Такая прическа будет отлично сочетаться с офисными блузками, платьями и костюмами и разбавлять их строгий вид! Сочетайте с нежным макияжем и легким блеском для губ, если вечером предстоит свидание.

Отделите прядь волос в средней части головы. Соберите прядь в хвост и закрепите резинкой invisibobble NANO. Создайте дополнительный объем, немного вытягивая отдельные пряди из хвоста.

Соедините прядь с распущенными волосами и соберите нижний хвост такой же резинкой. Разделите верхний хвост на две части. Проденьте нижний хвост через получившееся отверстие.

Разделите нижний хвост на две пряди. Потяните пряди хвоста в стороны. Спрячьте верхнюю резинку под волосами. Поправьте прическу руками, если необходимо.