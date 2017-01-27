Длинные прямые волосы с центральным пробором
Длинные прямые волосы визуально делают женщину старше. Несмотря на то, что это один из самых быстрых и легких вариантов привести свои волосы в порядок. Такая прическа способна подчеркнуть все изменения и недостатки на вашем лице. Большая ошибка — разделить их на прямой пробор. Если короткие стрижки вам не по душе, остановитесь на длине волос чуть ниже ключицы или каре разной длины.
Совет от эксперта: Вытянутому лицу ни в коем случае не подходят длинные волосы, это усиливает вытянутость — все вертикальные линии вытягивают. Длинные локоны идеально подходят для круглого лица, либо для крупного сердцевидного, а также квадратного.
Гладко зачесанные волосы, собранные в пучок
Несмотря на тренды этого сезона, с такой прической нужно быть аккуратней. Она открывает лоб, виски и шею и подходит далеко не всем. Доказано, что волосы, собранные в пучок, способны добавить около пяти лет к возрасту женщины.
Совет от эксперта: Если лицо вытянутое, то с пучком нужно делать акцент на глаза, а-ля стрелки и очки, чтобы выровнять баланс и пропорции. Круглому лицу такая прическа однозначно не подойдет. А вот сердцевидному — идеально! Немаловажно, кстати, чтобы и кожа была в полном порядке, если вы собираетесь открывать все лицо.
Челка
Неправильно подобранная челка может состарить вас сразу на несколько лет. Она привлечет внимание ко всем несовершенным чертам лица. В погоне за молодым видом особенно старайтесь избегать густых прямых челок.
Совет от эксперта: Челка — это всегда риск. Сложно говорить однозначно за всех. Кому-то идет такая геометрия, а кому-то совсем нет. Сейчас в моде легкая небрежность, будто вы только что проснулись. Все должно быть максимально естественно.
Фото: style.com, shutterstock.com
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