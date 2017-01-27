Все мы хотим выглядеть идеально и прилагаем много усилий, чтобы казаться моложе своего возраста. Но порой неверно подобранная прическа добавляет пару-тройку лишних лет. Наш эксперт даст несколько советов о том, как не навредить своему образу, подбирая прическу.

Светлана Аксенова парикмахер, колорист, стилист Профиль Professional Club

Длинные прямые волосы с центральным пробором

Длинные прямые волосы визуально делают женщину старше. Несмотря на то, что это один из самых быстрых и легких вариантов привести свои волосы в порядок. Такая прическа способна подчеркнуть все изменения и недостатки на вашем лице. Большая ошибка — разделить их на прямой пробор. Если короткие стрижки вам не по душе, остановитесь на длине волос чуть ниже ключицы или каре разной длины.

Совет от эксперта: Вытянутому лицу ни в коем случае не подходят длинные волосы, это усиливает вытянутость — все вертикальные линии вытягивают. Длинные локоны идеально подходят для круглого лица, либо для крупного сердцевидного, а также квадратного.

Гладко зачесанные волосы, собранные в пучок

Несмотря на тренды этого сезона, с такой прической нужно быть аккуратней. Она открывает лоб, виски и шею и подходит далеко не всем. Доказано, что волосы, собранные в пучок, способны добавить около пяти лет к возрасту женщины.

Совет от эксперта: Если лицо вытянутое, то с пучком нужно делать акцент на глаза, а-ля стрелки и очки, чтобы выровнять баланс и пропорции. Круглому лицу такая прическа однозначно не подойдет. А вот сердцевидному — идеально! Немаловажно, кстати, чтобы и кожа была в полном порядке, если вы собираетесь открывать все лицо.

Челка

Неправильно подобранная челка может состарить вас сразу на несколько лет. Она привлечет внимание ко всем несовершенным чертам лица. В погоне за молодым видом особенно старайтесь избегать густых прямых челок.

Совет от эксперта: Челка — это всегда риск. Сложно говорить однозначно за всех. Кому-то идет такая геометрия, а кому-то совсем нет. Сейчас в моде легкая небрежность, будто вы только что проснулись. Все должно быть максимально естественно.

Фото: style.com, shutterstock.com



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