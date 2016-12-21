Здесь представлены варианты для подруги, мамы, сестры и даже бойфренда!

Палитра для макияжа глаз The Essentials Clarins и помада из коллекции Baroque Night Out Dolce&Gabbana Make Up

Гель для душа и скраб для тела Egomania

Новый год — это не только праздник, но и бесконечная головная боль по поводу того, что подарить родственникам и друзьям. Порой мы оттягиваем приобретение презента до последнего, а потом хватаем первое попавшееся «не то», лишь бы в новогоднюю ночь заполнить пространство под елочкой. Надеемся, наш обзор бьюти-подарков избавит вас от головной боли. Ведь здесь вы найдете презенты для всей семьи.

Парфюмерия

Набор MUGLER Alien

Парфюм — это хороший подарок на Новый год. Особенно последние новинки радуют, ведь кажется, что при их создании парфюмеры учитывали характеры и типы личности будущих обладательниц. Поэтому при выборе ароматного подарка ориентируйтесь именно на данные критерии.

Парфюм Good Girl Carolina Herrera понравится девушкам, которые привыкли все держать под контролем. Во флаконе в виде туфельки на высоченном каблуке спрятана композиция из нот какао, бобов тонка, миндаля, кофе и туберозы. Под каблуком у обладательницы этого шлейфа согласятся оказаться все представители мужского пола.

Лимитированный Narciso Rodriguez For Her и предыдущая версия подойдут, как ни странно, скромницам. Мускусно-цветочно-фруктовая композиция придаст уверенности и поможет раскрыть сексуальность.

Парфюмерная вода My Destiny Oriflame — для творческих натур. Волшебные кристаллы турмалина в составе аромата принесут вдохновение.

Парфюмерная вода ARTISTRY Flora Chic похожа на букет свежесобранных роз — и понравится романтикам. Парфюмерный гель для душа BOSS THE SCENT For Her с медовым персиком и фрезией станет тайным оружием соблазнительниц.

Набор MUGLER Alien (парфюмерная вода, лосьон для тела, гель для душа) с нотами жасмина и древесно-мускусными аккордами произведет впечатление на фанатов парфюмерной классики.

Парфюмерная вода Blanche ALAIA — новое произведение от дизайнера-идеалиста Алайи — не оставит равнодушными модниц, которые стремятся к элегантному стилю. В белом и чистом флаконе скрывается композиция из белых цветов, ванили, мускусно-пудровых аккордов.

В противовес этому парфюму CK One Gold покорит дерзких и непослушных, любящих играть по своим правилам. Композиция из инжира, бергамота, шалфея, фиалки, нероли, древесно-мускусных аккордов подойдет и мужчинам, и женщинам.

Дуэт ароматов Like придется по душе зависимым от соцсетей. Забавные эмоджи на упаковке, две легкие композиции на основе цветов, ягод и фруктов стимулируют делать еще больше постов.

Парфюм Light Blue Dolce&Gabbana с фруктово-цветочным шлейфом станет отдушиной для тех, кто давно не был в отпуске, он перенесет на берега Сицилии и погрузит в атмосферу вечной дольче виты.

Подарочный набор faberlic Collection des Miniatures подойдет любительницам менять парфюмерные наряды.

Средства ухода

Набор Vinosource Caudalie

Средства по уходу за лицом и телом — это всегда уместный подарок. Если вы собираетесь их дарить, то лучше выбирайте наборы. В косметичке или стильной коробке может оказаться целый арсенал для лица, глаз и тела. Выбирая такой подарок, ориентируйтесь на тип кожи того, кому хотите преподнести презент.

Набор Moisture That Matters Clinique утолит жажду кожи, восстановит баланс. В набор входит интенсивно увлажняющий гель, ночная маска, средство для ухода за кожей вокруг глаз.

Набор Vinosource Caudalie тоже «не даст засохнуть». В активе — увлажняющая сыворотка, очищающая мицеллярная вода, крем-сорбет Vinosourсe.

Гель для душа и скраб для тела Egomania с маслами и растительными экстрактами очистят, увлажнят кожу, зарядят энергией и нежным ароматом.

Набор мыла с лавандой и розовым перцем Iteritalia перенесет в атмосферу Прованса на лавандовые поля. Мыло питает и увлажняет кожу.

Набор «Восточные моменты» SCHAUMA+ FA. Крем-гель для душа, дезодорант-антиперспирант и шампунь дарят силу и здоровье коже и волосам, как у восточных красавиц.

Набор Diademine LIFT+ с гиалуроновой кислотой и гидролипидами увлажняет и омолаживает кожу.

Набор Steblanc. Эмульсия-лифтинг для лица с коллагеном и парфюмированный скраб для тела увлжаняют кожу и дарят нежный аромат.

Idealia Vichy. Крем для лица с камбучей и мицеллярный лосьон очищают, увлажняют кожу, омолаживают и выводят из состояния стресса.

Новогодние коллекции Yves Rocher. Средства для тела (от геля для душа до крема для рук) с ароматом клюквы с миндалем или груши в шоколаде создают новогоднее настроение. Выбирайте, что вашему визави больше по душе.

Набор «Инжир и зеленый чай» Fresh Line. Гель для душа, молочко для тела, игристый шарик для ванны, крем для рук, бальзам для губ, шампунь и кондиционер для волос помогут создать атмосферу SPA у себя дома.

Excellance Moscow Cellexon Global. Коллекция из 14 ампул вернет молодость коже, восстановит ее иммунитет, увлажнит. Этот профессиональный курс для домашнего использования повернет время вспять. Достойный подарок.

Herbalife Skin. Очищающий гель на основе алоэ, увлажняющий крем, ночной обновляющий крем, гель и увлажняющий крем для кожи вокруг глаз — это семидневная программа, которая вернет молодость коже и увлажнит ее.

Набор «Черный жемчуг». Дневная эмульсия для лица Dream Cream и очищающий тоник выравнивают рельеф кожи и делают ее идеальной, словно фильтры.

Средства для волос

Velvet Oil Londa Professional

Бьюти-гуру в этом году разработали уникальные средства для волос, которые восстанавливают пряди, защищают полученный цвет и делают укладку идеальной. Наборы для волос станут идеальным подарком для подруг.

Velvet Oil Londa Professional. Шампунь, кондиционер и масло для волос, заряженные комплексом масел, делают пряди гладкими и шелковистыми, как у звезд Голливуда.

Подарочный набор Olaplex No.3 Эликсир «Совершенство Волос» х 2. Бренд Olaplex прославился средствами, которые защищают волосы во время окрашивания и сохраняют цвет. В наборе вы найдете две маски для волос, которые сохраняют полученный цвет, не дают ему терять яркость и улучшают качество волос.

Набор Nioxin. Мусс и спрей для тонких волос добавляют объем и восстанавливают пряди.

Макияж и маникюр

Подарочный набор nailLOOK «Новогодняя хлопушка»

Средства для макияжа и маникюра всегда были лакомым кусочком для модниц и хорошим подарком для тех, кто любит экспериментировать с образами. Главное, знать, какая палитра нравится вашей подруге.

Подарочный набор nailLOOK «Новогодняя хлопушка». В упаковке, похожей на конфету или хлопушку, прячется лак с глиттером, который сделает образ блестящим до кончиков ногтей.

Коллекция H&M Beauty. Гель-шиммер для душа, лаки для ногтей, подводки для глаз, верхнее покрытие для губ, тени для век с блестками добавят сияния образу.

Палитра для макияжа глаз The Essentials Clarins — это изысканный набор оттенков для создания мейка в стиле нюд и в стиле смоки.

Подарки для мужчин

Подарочный набор Old Spice Citron

Мужчин, которые не хотят видеть в качестве подарка очередную пену для бритья или галстук, порадуют эти наборы.

Набор AXE Dark Temptation. Антиперспирант-карандаш и гель для душа с нотами шоколада превратят вашего мужчину в лакомый кусочек. Бонус: брутальная косметичка, в которую ваш благоверный сможет положить гаджеты, провода и все что пожелает.

Подарочный набор Old Spice Citron. Свежесть цитрусовых в антиперспиранте и геле для душа 2-в-1 добавят лоска в образ вашего мужчины.

Парфюм и бальзам после бритья BOSS THE SCENT. Дуэт с нотами имбиря, лаванды, кожи создан для мужчины-победителя, который достигает своих целей.



Благодарим Handmade Мама за елочки, предоставленные для съемок

Фото: архив редакции, фото брендов

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