Во Франции и Южной Корее с особенным трепетом относятся к каждому празднику и стараются провести их красиво, ярко и весело. Поэтому бренд с корейскими и французскими корнями Erborian дарит читателям Passion.ru скидку 30% на все товары, кроме мини-форматов и аксессуаров.

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Чтобы не потеряться в изобилии прекрасных средств, выберите для себя любимой и для близких один или несколько вариантов подарочных наборов, которые заботливо собрала марка.

Набор «Королевский Женьшень». Крем, эликсир молодости и маска-лифтинг сделают кожу подтянутой и упругой.

Набор «Женьшень». Дневной, ночной и крем для глаз ведут борьбу с признаками старения и предотвращают их появление.

Набор «Камелия». Смягчающее молочко для сияния кожи, крем-маска для дневного использования и ночная маска с камелией увлажняют кожу, делают ее шелковистой и сияющей.

Набор «Юзу Супер Фрукт». Трио из дневного, ночного крема и сыворотки для глаз увлажняет, питает кожу, насыщает ее витаминами и антиоксидантами.

Детокс-набор «Черный уголь» помогает избавить кожу от несовершенств. Очищает от загрязнений, устраняет воспаления.

Набор мужской. Брутальный набор решает все проблемы кожи сильной половины. Спонж конняку с бамбуковым углем очищает, СС-крем с SPF 25 увлажняет и питает кожу в течение дня.



Набор «Пирамида Совершенства». BB, PP и CC кремы помогут сделать кожу идеальной, гладкой и сияющей.