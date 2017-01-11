Лицо человека, так же, как и тело, подвержено старению, но на любые изменения реагирует намного быстрее. Что это значит? Без должного ухода вы быстро поймете, что кожа обвисла, мимические морщины действительно стали выдавать ваш возраст. Пластические операции могут помочь кардинально, но решиться на них психологически тяжело. Простые упражнения фейсбилдинга «качают» мыщцы лица. При регулярных тренировках можно надеяться на видимый эффект. Специально для нас упражнения показывает фитнес-тренер по фейсбилдингу Ирина Бельская.
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