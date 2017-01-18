Зачем нужны особые упражнения для верхней трети лица? Они помогут сформировать красивый изгиб бровей и «поднять» глаза, если внешние уголки уже опущены. Ведь признаки молодого лица — это как раз чуть приподнятые уголки глаз и, конечно, отсутствие нависания верхнего века. Во втором видео нашего курса Ирина показывает, как правильно «шевелить» ушами, чтобы надолго сохранить четким нижний лицевой контур.

На прошлом уроке наш эксперт Ирина Бельская показала начальные упражнения для основных зон лица. Сегодня мы продолжаем с упражнениями для лобной и межбровной зон.

Фото: shutterstock.com