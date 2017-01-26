В этом видео наш фитнес-тренер по фейс-лифтингу Ирина Бельская представляет упражнения, которые помогут проработать круговые мыщцы глаз. Работаем над тем, чтобы кожа лица стала гладкой и плотной. Именно кожа вокруг глаз зачастую выдает возраст, поэтому эти упражнения необходимо включить в ваш персональный курс фейсбилдинга. Помните о том, что результат будет заметен только в том случае, если занятия будут регулярными. Как всегда, Ирина готова ответить на ваши вопросы в комментариях.

Здесь вы найдете первый и второй уроки нашего эксклюзивного видеокурса по фейсбилдингу.