Растяжки на коже — страх и ужас каждой из нас. Несмотря на то, что такие рубцы на коже не опасны для здоровья, они доставляют немало неудобств их обладательницам в эстетическом плане. Женщины стесняются носить открытую одежду, стараются не загорать. В итоге появляется все больше и больше комплексов. Принято считать, что с растяжками бороться почти невозможно. Так ли все безнадежно на самом деле? Давайте выясним вместе с экспертом.

Ирина Порох ведущий косметолог-разработчик, эксперт марки «Черный Жемчуг»

Откуда берутся растяжки

Это неглубокие рубцы, которые возникают из-за ослабления и повреждения волокон коллагена и эластина. Волокна нижних слоев кожи становятся менее эластичными и после прекращения растяжения не способны вернуться к прежней форме. Причинами появления растяжек могут быть снижение эластичности кожи, сухость, длительное растяжение, гормональные изменения во время подросткового периода или беременности, а также резкое увеличение или уменьшение массы тела.

Можно ли победить растяжки

Бороться с уже сформировавшимися растяжками довольно сложно. Более эффективными методами коррекции являются салонные процедуры — пилинг, лазерная обработка. Программу индивидуальной коррекции может подобрать специалист соответствующего направления.

Использование косметических продуктов не может полностью убрать растяжки, но уход с соблюдением следующих аспектов значительно улучшит внешний вид кожи и ее состояние. Следуйте трем простым правилам!

Полируйте

Пару раз в неделю используйте скраб, он предназначен для отшелушивания ороговевших (омертвевших) клеток с поверхности кожи, способствуя тем самым ее естественному обновлению. В состав скраба обычно входят мельчайшие твердые частицы, что позволяет проводить поверхностный механический пилинг. Пилинг также может проводиться с использованием продуктов, содержащих энзимы и керотолитики, либо AHA-кислоты. При использовании скрабов и пилингов улучшается рельеф и тонус кожи.

Усилить действие скраба можно при помощи массажа проблемных зон — происходит нормализация кровообращения и обменных процессов. Массаж будет более эффективен, если принимать контрастный душ.