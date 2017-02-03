Красивый глубокий вырез — вот то, что так любят мужчины на девушках. Но как максимально долго сохранить зону декольте молодой? Об этом нам рассказывает эксперт.

Оксана Чащина заведующая отделением эстетики тела, врач-дерматокосметолог, врач антиэйджинг медицины сети клиник антиэйджинга «Пятый элемент»

Причины старения кожи на шее

Мышечное строение шейной зоны отличается наличием платизмы — тонкой мышцы, лежащей непосредственно под кожей. Платизма очень быстро подвергается старению и атрофическим изменениям. Небольшое количество в этой зоне подкожной жировой клетчатки и сальных желез, гравитация и прямохождение — все это способствует проседанию мягких тканей, снижению тонуса и появлению так называемого гравитационного птоза в виде заломов и горизонтальных морщин. На появление неровностей влияет и осанка. Правильное положение спины, расправленные плечи и поднятый подбородок — не только признак крепкого мышечного корсета. Хорошая осанка как бы натягивает кожу, не позволяя усугублять гравитационное перемещение мягких тканей, способствует более длительному сохранению молодости этих зон.

Особенности ухода за кожей шеи

Мировая косметология перестала разделять уход за лицом, шеей и декольте, так как они составляют единый пласт кожи. Совместно с кистями рук эти зоны сильнее всего подвергаются травматизации, различным воздействиям окружающей среды и ультрафиолетовому облучению, поэтому шее и декольте нужно уделять такое же тщательное внимание, как и лицу.

Как врач, я рекомендую использовать профессиональные средства, прошедшие дерматологические исследования. Лучше всего, если ваш уход будет подобран косметологом. Ежедневное очищение, тонизация и увлажнение могут дополняться масками и пилингами. Уход за шеей и декольте в первую очередь определяется возрастом и состоянием кожи. Молодые девушки могут пользоваться одним кремом для лица и шеи. Выбирайте универсальное увлажняющее средство с SPF, которое не вызывает раздражения и не обладает комедогенным действием.

В случае наличия каких-то проблем или возрастных изменений стоит обратиться к косметологу: он проведет диагностику тканей и определит, что нужно именно вашей коже. Говоря о кремах и масках, чаще всего мы используем универсальные средства «лицо-шея-декольте» с увлажняющим и питательным свойствами. Состав может включать в себя гиалуроновую кислоту, плацентарные экстракты и различные растительные компоненты. В зоне шеи и декольте хорошо работают различные масла: какао, ши, авокадо, масло кокоса или виноградных косточек. Они укрепляют стенки сосудов, а некоторые содержат флаваноиды, которые по составу схожи с фитоэстрогенами, поддерживающими женскую молодость.

Добавление витаминов сделает уход еще более эффективным. Наиболее популярными считаются витамины E и А: они не только стимулируют выработку эластина и коллагена, но и обладают увлажняющим и противовоспалительным действиями. Как в домашних, так и кабинетных условиях маски оптимально использовать два-три раза в неделю.

С пилингами нужно быть более аккуратными: мягкие гоммажи можно применять два-три раза в неделю, ферментивные — один-два раза, а вот химические пилинги с кислотами — не чаще одного раза в неделю. Необходимо помнить, что в зоне шеи и декольте снижен уровень регенераторного потенциала, ткани мягкие и травматичные. Здесь ни в коем случае нельзя использовать жесткие средства, например, кофейную гущу или сахар.

Нижнее белье для нежной кожи

Последнее время девушки все чаще выбирают бюстгальтеры с пуш-ап эффектом. Такое белье делает красивую ложбинку, но настолько сильно сдвигает кожу и сводит молочные железы, что происходят механические травмы тканей и образуются заломы. Мы рекомендуем выбирать бюстгальтеры (как и всю остальную одежду) из натуральных тканей (хлопок, шелк) — они не доставят дискомфорта и не будут давить на нежную кожу декольте.

Фитнес для зоны декольте

Я настаиваю, чтобы все серьезные воздействия пациент делал в условиях кабинета. На шее и декольте находится большое количество сосудов, лимфатических протоков и узлов, щитовидная железа. Самомассаж и внешние воздействия могут привести к травмам. Только врач знает анатомию и физиологию человека и не навредит пациенту.

Фото: istockphoto.com

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