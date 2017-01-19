Бешеный ритм жизни — работа, дом, постоянные дела — часто не оставляет времени на уход за собой. Бывает, сложно найти даже час в день, чтобы выбраться в салон. Но даже эту проблему решить можно. Сделать маникюр дома без помощи профессионала не так сложно, как вы думаете.

Лилия Зарипова технолог OPI

Маникюр в домашних условиях подразумевает выполнение нескольких простых шагов. Для начала вам необходимо снять старое покрытие. Для этого вы можете воспользоваться жидкостью для снятия лака Expert Touch, которая подойдет как для снятия обычного лака, так и геля. Для отмачивания геля также понадобится специальная фольга Expert Touch, но если ее нет под рукой, можно воспользоваться и обычной.

Затем вам нужно убрать длину, если необходимо, и придать форму свободному краю ногтя. На помощь придет двусторонняя пилка (180/400 грит). При помощи серой стороны (180) вы сможете придать форму, а белой (400) довести ее до совершенства. Чтобы отшлифовать ногти, возьмите баф для натуральных ногтей (220/280 грит). Но не забудьте, что сначала надо использовать сторону 220, а затем 280.

После этого нанесите на кутикулу средство для размягчения Avoplex. Подождите три-пять минут и аккуратно апельсиновой палочкой, не оказывая давления на ноготь, отодвиньте кутикулу. А щипчиками удалите заусенцы. Обрезать кутикулу в домашних условиях не стоит, лучше доверить это профессионалу.

Затем вам необходимо обезжирить ногти. Для этого можете воспользоваться NAS-99. Это средство является отличной профилактикой грибковых инфекций благодаря входящему в состав тимолу.