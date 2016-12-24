Новый год — это всегда праздник, настоящая сказка, которая длится более недели. И если мы почти 10 дней расслабляемся и гуляем, то наша кожа страдает. Праздничные блюда, алкоголь и сладости превращают ее жизнь совсем не в дольче виту. Как ухаживать за кожей в праздники, чтобы после них ваш образ оставался идеальным, рассказала Гульнара Ахметова, руководитель института «Чистая Линия».

руководитель института «Чистая Линия» Гульнара Ахметова

Последствия новогоднего стола

Для многих новогодние праздники — повод оторваться. Те, кто свято соблюдал диету и подгонял себя под вечернее платье, перестают считать калории, налетая на такие вкусные салатика, горячее и закуски. А это плюс несколько килограммов.

Наверняка вы решите после сесть на жесткую диету. И из-за колебаний в стиле йо-йо кожа начнет растягиваться, на теле точно появятся некрасивые растяжки.

Решили не отказывать себе в запретных тортиках, пирожных, съесть их столько, сколько не позволяли себе годами? Ждите появления морщин. Да-да, углеводы способны связываться с волокнами коллагена кожи (этот процесс называется гликацией), из-за чего он теряет свои свойства, становится дефектным. В результате снижается упругость кожи, появляются морщины, лицо выглядит вялым.

Кстати, не удивляйтесь, что после праздников, даже если вы много времени проводили на улице, играя в снежки, цвет лица станет тусклым. Избыток сахара и алкоголь способны «вымывать» из организма витамины и микроэлементы, нарушая питание кожи. В итоге она теряет сияние и тонус.

Программа по спасению кожи

Если вы ушли в отрыв, не забывайте про здоровье кожи. Даже нарушая запреты, вы можете ее спасти и поддержать свой имидж.

Питание

Дни чревоугодия сочетайте с разгрузочными детокс-днями, сопровождающимися богатыми витаминами и микроэлементам салатами, фрешами и смузи.

Физкультура

Занимайтесь спортом — это полезно и для кожи, и для фигуры. В вашем распоряжении — упражнения из рубрики фитнес. Кстати, любимые зимние развлечения — катание на лыжах и на коньках — тоже можно отнести к спортивным тренировкам.

Уход за телом

Хотите выглядеть как супермодель, уделяйте особое внимание уходу за кожей тела.

Тело можно побаловать интенсивным массажем с очищающим скрабом. Это хорошо подготовит кожу к нанесению увлажняющих и питательных средств.

Сочетайте пилинг с домашними обертываниями с применением пищевой пленки. Такая процедура поможет вывести лишнюю жидкость и разгладить поверхность кожи. Если сочетать обертывания с регулярными физическими упражнениями, сбалансированной диетой, достаточным количеством сна, то положительный эффект не заставит себя ждать.

Много хлопочете на кухне, готовясь к приходу гостей, активно танцуете на вечеринках, тогда вам непременно нужно позаботиться о ножках. Чтобы снять ощущение тяжести и усталости, используйте специальный гель с охлаждающим эффектом. Он расслабляет и нормализует микроциркуляцию.

Не стоит забывать и о руках. Чтобы защитить кожу от обветривания и сухости, используйте крем и регулярно делайте ванночки для рук.

Уход за лицом

Программа детокса для кожи лица более обширна. Обязательно каждый вечер не пропускайте процедуру демакияжа. Тонизируйте кожу с помощью лосьонов. Они дополнительно очищают и придают энергии (ищите лосьоны с витаминами и растительными экстрактами в составе).

Два раза в неделю делайте пилинг и используйте маски. Выраженными детокс-свойствами обладают маски с содержанием белой глины — каолина. Это средство хорошо подойдет обладательницам нормальной, комбинированной и жирной кожи.

Помимо очищающих, два раза в неделю используйте питательные и увлажняющие маски, чтобы восполнить ресурсы кожи.

После «маскарада» завершите процедуру нанесением крема для лица и ухаживающего средства для кожи вокруг глаз. Ищите кремы, в составе которых будут богатые натуральными антиоксидантами растительные экстракты и масла, например экстракт арники, шлемника, масла виноградной косточки, зародышей пшеницы.

Любите долгие прогулки на морозе, тогда позаботьтесь о дополнительной экипировке кожи. Холодный воздух вызывает кратковременный спазм кровеносных сосудов и капилляров кожи, что на некоторое время ухудшает ее питание изнутри. Если ваша кожа чувствительная, то перед выходом на зимнюю прогулку используйте кольд-кремы. Легкий питательный крем подойдет для комбинированной и нормальной кожи, а насыщенный с богатой текстурой — для сухой. Если собирайтесь кататься на лыжах, используйте кремы, в составе которых есть SPF-фактор. И не забывайте наносить бальзам на губы, ведь кожа здесь очень нежная.

Детокс-ванны

Чтобы избавиться от токсинов, улучшить состояние кожи, не лишним будет два раза в неделю принимать специальные ванны. Благотворным воздействием на кожу обладают ванны с натуральной морской солью, хвойным экстрактом (его можно приобрести в аптеке), отваром ромашки, календулы. Можно добавить в воду несколько капель эфирного масла: лаванда и иланг-иланг помогут расслабиться, а бергамот — взбодриться.

Фото: архив редакции

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