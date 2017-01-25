В реальной жизни звезды не всегда выглядят так, как на обложках журналов. Это на красных дорожках они демонстрируют платья от кутюр, утонченный макияж и изысканные прически. А дома облачаются в привычные джинсы, смывают с лица косметику и... не стесняются показать себя в таком виде!

Ксения Собчак

Ксения Собчак наслаждается прелестями материнства и одновременно приводит себя в форму. Телеведущая, нимало не смущаясь, показывает фото в домашнем халате или в купальнике. Молодая мама выглядит очень свежо. Розовый румянец ей точно к лицу! И никакие бьюти-средства тут не нужны!

Полина Гагарина

«Без косметики вас не узнать!», — оставляют свое мнение в комментариях поклонники певицы. На фото девушка выглядит очень по-домашнему. Можно разглядеть многочисленные родинки Полины, которые обычно спрятаны под макияжем, а ведь они делают ее очень нежной и чувственной.

Анна Седокова

Без макияжа певица выглядит отлично. Прекрасный цвет лица, никаких мешков под глазами, даже ненакрашенные ресницы добавляют взгляду свежести и юности. У Анны Седоковой очень правильные черты лица, а ее карие глаза и темные волосы, окрашенные в стиле шатуш, хорошо подчеркивают их. И особенно это заметно без каких-либо следов макияжа!