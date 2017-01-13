В феврале стоит очень осмотрительно отнестись к внезапному желанию кардинально поменять стрижку и цвет волос. Дело в том, что нас ждут два затмения: полутеневое лунное (11.02) и кольцевое солнечное (26.02), а эти явления часто провоцируют на импульсивные действия, которые потом оборачиваются непредсказуемыми последствиями. Так что лучше воздержаться от перемен, которые вы не планировали заранее.

К тому же в этом месяце рекомендуется еще скрупулезнее, чем обычно, сверяться с нашим лунным календарем стрижек, чтобы парикмахерские процедуры не просто оказались эффективными, но еще и ничем не навредили ни вашим волосам, ни течению ваших дел.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что время до полудня совершенно неблагоприятно для каких бы то ни было манипуляций с волосами, шевелюру лучше даже лишний раз не расчесывать, чтобы не спровоцировать головные боли, появление перхоти и другие неприятности. А вот стрижка, сделанная позже, дарит удивительную легкость и прилив творческих сил.

Для наглядности разберем 5 февраля 2017 года: до 11:58 (время московское) что-либо делать с волосами категорически не рекомендуется – стрижка чревата возникновением сплетен и даже шантажом со стороны тех, кому вы доверяли, плюс проблемами, описанными чуть выше, окрашивание может вызвать аллергическую реакцию, а домашние и салонные процедуры вместо ожидаемого эффекта нанесут вред вашей шевелюре. Зато потом можно смело отправляться в салон стричься и краситься, хотя от дополнительных процедур по-прежнему лучше воздержаться.

Обращаем ваше внимание, что в этом месяце Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 12, 13 (до 22:17), 23 (после 20:54), 24.

Лучшие дни для эпиляции: 21, 22, 23 (до 20:54).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4, 10 (после 16:52), 11, 14 (после 21:48), 15 (22:57), 19, 25, 26.