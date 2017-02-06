Март часто дарит нам обманчивое тепло, и в такие моменты хочется забыть головной убор дома и выставить свою роскошную шевелюру на всеобщее обозрение. Вот только для того, чтобы она и дальше оставалась роскошной, щеголять непокрытой головой на улице как раз и не стоит – мартовская погода коварна, а резко вернувшийся холод плохо сказывается на волосяных луковицах.

К тому же в начале весны парикмахеры рекомендуют чаще делать витаминные маски, принимать укрепляющие волосы витамины вовнутрь и постепенно увеличивать количество увлажняющих процедур – обертываний и ополаскиваний. А вот от интенсивного осветления и от классической «жесткой» химической завивки лучше воздержаться – ослабленные после зимы волосы в марте на подобное плохо реагируют.

Ну и, естественно, прежде чем отправляться в парикмахерскую и дома заниматься какими-либо процедурами, стоит заглянуть в наш лунный календарь стрижек на март 2017 года. «Согласовав» манипуляции с волосами с движением Луны, вы гораздо легче добьетесь наилучшего результата.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что весь день и часть вечера – совершенно неблагоприятное время для каких бы то ни было манипуляций с волосами, а вот ближе к ночи можно буквально несколькими движениями снять накопившийся негатив и с себя, и со своей шевелюры, ну и при желании подстричься и покраситься.

Для наглядности разберем 13 марта 2017 года: до 19:29 (время московское) к волосам без необходимости лучше даже не прикасаться, зато потом можно сделать стрижку и окрашивание, а перед сном провести сеанс бережного расчесывания с «проветриванием» прядей – это и будет нейтрализацией негатива.

Обращаем ваше внимание, что в этом месяце Луна очень часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 11, 12 (до 18:17), 23, 24, 25 (до 14:25).

Лучшие дни для эпиляции: 20 (после 18:32), 22.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 6 (после 11:24), 7 (до 12:20), 12 (после 18:17), 13 (до 19:29), 16 (после 22:56), 17, 21, 27.