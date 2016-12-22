Хотите повторить стиль Клеопатры, Твигги, создать идеальные cat eyes или навести скромные стрелки? Без лайнера вам не обойтись. Это некий гибрид между карандашом и гелевой подводкой, удобный в применении и представленный в виде фломастера с фетровым наконечником. Какие лайнеры бывают и как их выбирать, рассказала Татьяна Преображенская, визажист L'Oréal Paris.

Татьяна Преображенская визажист L'Oréal Paris

Лайнер с мягким кончиком

Представляет собой кисточку — таким лайнером непросто нарисовать стрелку, так как он напоминает подводку, однако линия получается очень изящной, тонкой. Чтобы научиться рисовать таким лайнером стрелки, придется потренироваться. Лайнер с мягким кончиком подойдет для легкого макияжа. Графичные стрелки не для него.

Лайнер с толстым, как у маркера, грифелем

Этот лайнер идеально подойдет для широких стрелок в стиле поп-ап. Предварительно обязательно наметьте карандашом контур стрелки, нанесите праймер, чтобы контур не растекался. Стрелки требуют особой четкости и аккуратности. Линия c таким лайнером получается широкой — глаза визуально будут казаться больше.

Лайнер с тонким грифелем

Им можно нарисовать практически такие же стрелки, как и лайнером с мягкой кисточкой, однако сделать это проще благодаря грифелю. Тонкий грифель позволяет сделать красивые, ровные стрелки — если вы ни разу не использовали лайнер, начинать нужно именно с такого.

Лайнер с грифелем, как у фломастера

С этим лайнером будьте аккуратны. Он не так легок в использовании, как кажется. Из-за того, что грифель плотный, достаточно сложно повторить контур глаза, если вы редко рисуете стрелки. Но такой лайнер прекрасно подойдет для ярких стрелок, для подводки нижнего века или же для того, чтобы нарисовать мушку (если хотите примерить образ Мэрилин Монро).

Лайнер со скошенным грифелем

Удачный вариант для тех, кому важны идеальные графичные стрелки. Этот лайнер создает потрясающе ровный кончик линии, а стрелки делает яркие и модные.

Фото: архив редакции, архив брендов

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