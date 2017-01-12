Среди сотни современных косметических новинок становится сложно найти самый базовый продукт, необходимый в ритуале ухода за кожей лица. Давайте разбираться вместе с Натальей Старостиной, на что обращать внимание при выборе крема.

Наталья Старостина врач-дерматолог, тренер-косметолог EGIA Biocare System

Любой крем для лица, вне зависимости от того, для решения каких проблем он предназначен, должен выполнять следующие основные функции: увлажнение, восстановление барьерных функций кожи и защита от агрессивных факторов окружающей среды.

Восстановить водный баланс кожи поможет наличие в составе таких веществ как гиалуроновая кислота, мочевина, молочная кислота, алоэ и другие увлажняющие компоненты. Тем не менее, все эти активные ингредиенты не смогут оказать должного действия, если барьерный слой кожи нарушен. Вода все равно будет испаряться через эти «дыры».

Более того, ультрафиолет, аллергены, химические выбросы смогут беспрепятственно проникать в глубокие слои кожи и повреждать живые клетки. Восстановить барьерный слой кожи и защитить ее от агрессивных факторов помогут незаменимые жирные кислоты, церамиды, витамины Е, С, А, фосфолипиды. Ну и конечно, не следует забывать о защите от ультрафиолета, которую обеспечит присутствие в креме факторов SPF.