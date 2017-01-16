Истинный возраст женщины можно определить по коже рук, шеи и зоны декольте, а также по зубам. Именно поэтому косметологи рекомендуют обращать особое внимание на указанные зоны, а не только на лицо, а стоматологи предлагают целый арсенал средств, возвращающих молодость улыбке. Что именно выдает возраст и как сохранить молодость с помощью стоматолога? Рассказывает эксперт!

Юлия Клоуда руководитель ресурса о стоматологии Smartsmile.ru

Цвет зубов

С возрастом цвет зубов меняется. С течением жизни эмаль истончается, становится более пористой, на ней появляются микротрещины, в которые могут проникать красящие вещества от продуктов: кофе, чая, табака, красного вина. Зубы темнеют, теряют блеск. Предотвратить это можно, если не пренебрегать ежедневной гигиеной полости рта, по рекомендации стоматолога использовать восстановительное лечение и проходить комплексную профессиональную чистку дважды в год.

Профессиональной гигиены может быть достаточно, чтобы осветлить зубы на один-два тона. Если же требуется более значительный эффект, предлагается отбеливание зубов. Это серьезная процедура, имеющая противопоказания, поэтому должна выполняться под контролем врача, который в зависимости от ситуации предложит один из кабинетных или домашний вид отбеливания.

«Отбеливание безопасно, если делать его под контролем, по назначению врача и не чаще одного-двух раза в год. При использовании геля с высокой концентрацией активных веществ или при слишком частом и бесконтрольном проведении процедуры может повредиться эмаль. Также опасность представляет пренебрежение противопоказаниями», — разъясняет Майя Иванова, стоматолог-терапевт, ортопед Международного Ортодонтического Центра Invisalign.

При невозможности отбеливания (флюороз, «тетрациклиновые зубы», курение) врач предложит косметическую реставрацию зубов композитным наращиванием или винирами, а при значительном разрушении зубных тканей — коронками. Очень важно выбрать грамотное окрашивание виниров и коронок. Дело в том, что натуральные зубы имеют неоднородный цвет по своей поверхности: у десны они темнее, а к режущему краю — светлее и прозрачнее. Это связано с тем, что сквозь эмаль просвечивает пульпа зуба, которая располагается ближе к корням и имеет красноватый оттенок. У краев же присутствует только прозрачная эмаль, а чуть выше начинается желтоватый или сероватый (в зависимости от генетической предрасположенности, а также привычек пациента) дентин.

Такую окраску и должен повторить зубной техник, чтобы зубы смотрелись максимально натурально. Ослепительно белые зубы не только смотрятся чужеродно, они визуально старят своего обладателя, а мы добиваемся обратного эффекта.