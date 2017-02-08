Каждый месяц мы изучаем новинки индустрии красоты и здоровья и отбираем для вас только лучшие средства. В феврале обратите внимание на эти десять брендов.

Аромат от Agent Provocateur

Новый аромат Pure Aphrodisiaque заставляет окунуться в океан страсти и безумия. Композиция раскрывается опьяняющим сочетанием сочного мандарина, анжуйской груши и рома, словно ломая рамки контроля и открывая двери в мир безграничной женственности. Это стопроцентная провокация.

Фотоэпилятор от Braun

Сэкономить ваше время и деньги поможет Braun Silk-expert IPL. Он работает по тому же принципу, что и салонные аппараты. Однако фотоэпилятор прост в применении. Еще один приятный бонус — не нужно менять батарейки. Срок службы — от 15 до 35 лет, в зависимости от частоты использования.

Крем вокруг глаз от Guerlain

Главный компонент — пчелиное маточное молочко. Оно защищает кожу от стресса и разглаживает даже самые мелкие морщинки. Abeille Royale — легкий тающий бальзам, способный восстанавливать молодость взгляда. Он образует невидимую пленку, которая защищает кожу вокруг глаз от воздействия окружающей среды.