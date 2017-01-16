Знаменитости ради роли или удачной фотографии на красной дорожке готовы менять свое тело как в сторону больших размеров, так и ближе к XS. Давайте вспомним тех, кто лучше всех умеет это делать.

Рене Зеллвегер

Для роли Бриджит Джонс, которая ее прославила, Рене Зеллвегер набрала 15 кг. Позже актриса призналась, что не могла смотреть на себя в зеркало, и лишний вес доставлял ей немало физических неудобств. Актриса села на диету, которая не сразу начала приносить желаемые результаты.

Рене заменила высококалорийную и жирную пищу фруктами и овощами, маложирным мясом и рыбой. Особое внимание уделяла зелени и травяному чаю. А самым главным в меню кинодивы стал грейпфрутовый сок, который известен своей способностью сжигать жир. В рационе актрисы были каши и кисломолочные продукты. Вместе с этим она занималась спортом. В конечном итоге Рене Зиллвегер удалось сбросить 15 кг всего за два месяца.

Полина Гагарина

Полине удалось скинуть 40 кг за полгода! Какое-то время ей даже приходилось объяснять всем вокруг: «Это я, Полина, просто я перекрасила волосы и скинула несколько десятков лишних килограммов», - вспоминает певица. Она признается, что поначалу ей приходилось ограничивать себя в еде и было тяжело.

«Я села на жесткую диету. Чередовала: день ем только рис, другой день — курицу, третий — только овощи или легкий овощной супчик. Причем строго до шести часов вечера! А потом я втянулась». Такое питание она дополняла физическими нагрузками: в то время Гагарина училась в школе-студии МХАТ и постоянно занималась то сценическим мастерством, то фехтованием, то танцами — сил не оставалось ни на что. Теперь для девушки не составляет большого труда следить за своим рационом. Она регулярно ходит в тренажерный зал: бегает, качается, плавает. Ну, и, конечно, выкладывается по полной на концертах!