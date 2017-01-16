Рене Зеллвегер
Для роли Бриджит Джонс, которая ее прославила, Рене Зеллвегер набрала 15 кг. Позже актриса призналась, что не могла смотреть на себя в зеркало, и лишний вес доставлял ей немало физических неудобств. Актриса села на диету, которая не сразу начала приносить желаемые результаты.
Рене заменила высококалорийную и жирную пищу фруктами и овощами, маложирным мясом и рыбой. Особое внимание уделяла зелени и травяному чаю. А самым главным в меню кинодивы стал грейпфрутовый сок, который известен своей способностью сжигать жир. В рационе актрисы были каши и кисломолочные продукты. Вместе с этим она занималась спортом. В конечном итоге Рене Зиллвегер удалось сбросить 15 кг всего за два месяца.
Полина Гагарина
Полине удалось скинуть 40 кг за полгода! Какое-то время ей даже приходилось объяснять всем вокруг: «Это я, Полина, просто я перекрасила волосы и скинула несколько десятков лишних килограммов», - вспоминает певица. Она признается, что поначалу ей приходилось ограничивать себя в еде и было тяжело.
«Я села на жесткую диету. Чередовала: день ем только рис, другой день — курицу, третий — только овощи или легкий овощной супчик. Причем строго до шести часов вечера! А потом я втянулась». Такое питание она дополняла физическими нагрузками: в то время Гагарина училась в школе-студии МХАТ и постоянно занималась то сценическим мастерством, то фехтованием, то танцами — сил не оставалось ни на что. Теперь для девушки не составляет большого труда следить за своим рационом. Она регулярно ходит в тренажерный зал: бегает, качается, плавает. Ну, и, конечно, выкладывается по полной на концертах!