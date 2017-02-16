При помощи макияжа можно как скрыть пару лет, так и добавить их. Делимся с вами советами, которые помогут не допускать непростительных ошибок при выборе косметики.

Антон Зимин ведущий визажист M.A.C.

Тональная основа

Ни в коем случае нельзя допускать эффекта маски из толстого слоя тонального крема и пудры. Средство должно быть легким, увлажняющим и со светоотражающим эффектом, это сделает вашу кожу более подтянутой и освежающе-сияющей. Дело в том, что возрастная кожа чаще всего лишена влаги и упругости. Наиболее распространенная ошибка — подбирать тональный крем исключительно с эффектом лифтинга. На деле правильно подобранный тональный крем для лица должен соответствовать тону и типу кожи.

Перламутровая пудра Mineralize Skinfinish, 2450 руб.; Тональная основа Face and Body Foundation, 2990 руб.

Хайлайтер и румяна

При выборе хайлайтера и румян обратите внимание на кремовые текстуры. Они смотрятся нежнее и натуральнее, а влажный эффект поможет убавить несколько лет. Что касается цвета, выбирайте румяна в розово-персиковой гамме, а бронзер — в легкой золотисто-песочной гамме. Макияж должен выглядеть естественно.

Румяна Mineralize blush, 2160 руб.; Кремовые румяна Cremeblend Blush, Brit Wit, 1990 руб.