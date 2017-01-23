Мечта любой женщины — возможность похудеть без диет и спорта. Кажется, такой способ есть. Мы задали вопросы эксперту, чтобы выяснить, реально ли похудеть вне спортзала и как действительно влияют современные аппаратные методики на наше тело.

Юлия Титель главный врач клиники антиэйджинга «Пятый элемент», врач антиэйджинг медицины, врач-дерматокосметолог

Существует большое количество аппаратов для работы с телом, направленных на похудение. Однако главным принципом принято считать не сами аппараты, а факторы их воздействия на жировую ткань. Это могут быть: электрический ток, ультразвуковые волны, инфракрасные лучи, радиоволновый липолиз.

Обращаться к аппаратам необходимо сразу же, как только вы почувствовали дискомфорт. Даже при незначительном увеличении объемов стоит начать прохождение аппаратных процедур. Чем дольше откладывать этот процесс, тем сложнее будет избавиться от лишних сантиметров, а впоследствии и удержать полученный результат. Стоит отметить, что иногда быстрое прибавление в объемах может быть связано просто с задержкой жидкости, от которой легко избавиться с помощью дренажных процедур. Это не только сразу же облегчает жизнь человека, но и помогает специалисту оценить, где присутствует остаточный жир, и выстроить будущую программу лечения.

О видах аппаратов

Для каждой ткани применяются разные виды аппаратов или их комбинации. Например, если у пациента наблюдается плотный, фиброзный жир, необходимы аппараты с дефиброзирующим действием. Это может быть резонансный ультразвук аппарата «Вела Контур» он обладает липолитическим и дефиброзирующим (убирает фиброзы) действием, стимулирует процессы расщепления жира. Кроме того, он содержит микротоки, усиливающие дренаж, и выводит свободные жирные кислоты. Дефиброзирующим действием обладает также и инфракрасный свет, например, аппарат NIR.

В случае отечного целлюлита или рыхлой жировой ткани хорошо работают радиоволновые методы. Это может быть «Транзион» — аппарат с электромагнитными колебаниями, которые вызывают мощное сжатие мышечной ткани. В результате уходит отечный синдром, а если сочетать «Тринзион» и RF, то за счет двойного воздействия радиоволны и тока стимулируется процесс липолиза (метаболический процесс расщепления жиров).

С незначительными, локальными жировыми отложениями хорошо борются аппараты «Вела Шейп», мануальные методики липолиза и липолитические коктейли.