Уколы красоты, конечно, способны убрать морщины и скрыть пару лет, но могут привести к необратимым последствиям. Представляем вам список голливудских звезд, которые явно перестарались.

Кортни Кокс

Очевидно, Кортни явно старается ради своего жениха, музыканта Джонни Макдэйда, которого она старше на 12 лет. На одной из церемоний поклонники не смогли узнать прежнюю телезвезду. Актриса призналась, что пластические операции для нее табу, но для поддержания молодости она делает инъекции ботокса.

Николь Кидман

Актриса относится к жертвам инъекций. Неудачные уколы красоты привели к тому, что ее мимика утратила подвижность. Из-за этого за последние несколько лет актрису не приглашали участвовать ни в одном перспективном кинопроекте. Поклонники считают, что в скором времени Николь превратится во всеми забытую Женщину-кошку.