Кто сказал, что возраст — это приговор? Представляем топ-10 звезд за 40, которые смело могут составить конкуренцию молодым актрисам, певицам и даже моделям.

Светлана Бондарчук

Сложно поверить, что у Светланы двое детей и она уже дважды бабушка. В свои 48 лет бывшая модель не стесняется появляться в бикини. И это вовсе не удивительно! Одна из самых эффектных светских львиц выглядит на десять лет моложе и может составить конкуренцию любой молоденькой диве.

Яна Рудковская

Знаменитый продюсер — образец для подражания. Ее чувство стиля и идеальная фигура давно завоевали армию фанатов. Сама Яна признается, что к сладкому она равнодушна, а вот спорт любит! Из последних увлечений — фигурное катание. На своей странице в Инстаграме она часто выкладывает видео с тренировок. Все ли такое могут в 42 года?

Тина Канделаки

Из Инстаграма Тины Канделаки легко можно понять, что она фанат здорового образа жизни. Звезда появляется в спортзале каждый день. В свои 41 она всячески старается поддерживать тело в тонусе. И, надо признаться, ей это удается.