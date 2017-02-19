Теплую и уютную атмосферу в доме можно создать с помощью запахов. Мы сделали для вас подборку ароматов, которые справляются с задачей лучше всего.

Ароматические саше Home Noir, 500 рублей

Каждый аромат дарит какое-нибудь воспоминание: чашка утреннего кофе, бабушкин сад с диким виноградом, домашнее печенье с корицей и маком. С помощью таких саше вы можете придать уникальный аромат своему дому и вещам.

Свеча Цитронелла, Mi&co, 580 рублей

В состав входит масло цитронеллы. Как выяснилось, оно благотворно влияет на организм: оказывает общеукрепляющее, антисептическое действие и даже стимулирует иммунитет. Еще один плюс свечи: ее аромат отпугивает моль и других насекомых.

Диффузор с палочками для распространения аромата, L’Occitane, 1390 рублей

L’Occitane радует нас теплыми и успокаивающими ароматами. Вербена, сладкие фрукты, лаванда и белые цветы — любой аромат передает атмосферу солнечного Прованса. Можете сочетать сразу несколько или выбрать только один.

Свеча Honey Lavender Gelato, Yankee Candle, 2000 рублей

Рецепт уютной атмосферы весьма прост. Соедините горсть ежевики, веточку лаванды, немного ванили и меда. Такая ароматная смесь просто не сможет остаться незамеченной вашими гостями. Насыщенный и одновременно нежный запах создаст настроение для вечерних посиделок с чаем и свежими историями. Такой свечи хватит на 65-75 часов горения.